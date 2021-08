Anche gli ultimi tasselli della prima squadra della Juventus stanno per raggiungere il resto del gruppo alla Continassa per lavorare agli ordini di mister Allegri per la prossima stagione. Uno di questi è Federico Chiesa, uno dei mattatori dell'Italia agli Europei vinti a inizio luglio. Un giocatore fondamentale per la Juve, che fino a oggi postava le foto del padel a Forte dei Marmi, ma che in questo preciso istante ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto eloquente: