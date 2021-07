Federicoè stato uno dei grandi protagonisti di. Uno dei calciatori che più si è messo in mostra, determinante per la Nazionale azzurra. Non è un caso, quindi, che in questi giorni si moltiplichino le offerte e le richieste di informazioni dei top club europei, nonostante la posizione della Juventus sia ben chiara: il giocatore non si muove da Torino. Ad ulteriore dimostrazione dell'importanza che Chiesa ha acquisito nell'immaginario dei tifosi azzurri, un murales, spuntato sui muri di Roma e disegnato dall'artista ​Harry Greb.