Il centro dell'attenzione nella Juventus è attualmente occupato da. Il giovane attaccante sta prendendo il comando dell'attacco bianconero, e la partita contro il Real Madrid sarà un'ulteriore opportunità per dimostrare la sua importanza nella squadra. Nonostante l'assenza di un partner principale definitivo in attacco, il tecnico Massimiliano Allegri continua a sperimentare diverse combinazioni, e questa volta Chiesa sarà accompagnato da Arkadiusz Milik, arrivato dalla Fiorentina, ma con l'incognita di Dusan Vlahovic che potrebbe essere ancora coinvolto nelle trattative.L'amichevole contro il Real Madrid sarà un test importante per la Juventus, in vista del prossimo campionato e dell'inizio della stagione. La squadra si sta ancora adattando a nuove tattiche e stile di gioco, con alcune assenze importanti a centrocampo, come Paul Pogba, Rabiot, Fagioli e Rovella. Queste assenze rendono la partita una vera e propria verifica delle capacità della squadra, con un occhio di riguardo sulla forma di Chiesa, che sembra essere sulla strada giusta per diventare un giocatore decisivo, come dimostrato durante l'Europeo. In generale, questa amichevole contro il Real Madrid permetterà di valutare il lavoro di Allegri nel costruire una Juventus più aggressiva e determinata rispetto alla stagione precedente. Il tecnico sta puntando sull'aggressività, sull'intensità e sulla costruzione dal basso, con una linea difensiva alta per il recupero rapido del pallone. I Blancos forniranno il banco di prova perfetto per testare queste nuove strategie.