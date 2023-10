"La Juventus torna ad avere Fede". Apre così la Gazzetta, che prosegue: "Ieri, finalmente, Chiesa ha ricominciato ad allenarsi in gruppo alla Continassa. Smaltito l’affaticamento che lo tormentava dalla vigilia della gara con il Torino, in cui ha dovuto marcare visita, così come nei due incontri dell’Italia con Malta e Inghilterra, nonostante gli esami strumentali abbiano sempre escluso lesioni. Il dolore, evidentemente, andava oltre i referti medici". Adesso Chiesa può pensare al Milan e a San Siro, anche se non sarà giocoforza al 100%. Dopo una settimana ad allenarsi a parte, ma domani sera ci sarà, partendo probabilmente dalla panchina - scrive la Gazzetta - e sarà la prima volta in stagione, dopo sette partenze dal 1’ e il derby saltato, come detto, per infortunio.