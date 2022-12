Non si fermano i problemi legati agli infortuni in casa Juve.L'esterno italiano, nell'allenamento di ieri ha interrotto anticipatamente la sessione di allenamento. Poco prima, si era fermato a terra per una botta alla caviglia a seguito di un contrasto ma il problema del giocatore non riguarda questo ultimo aspetto.in programma sabato. Una partita in cui l'ex Fiorentina avrebbe potuto giocare dal primo minuto per ritrovare la migliore condizione, obiettivo rimandato.