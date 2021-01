Federico Chiesa, l'ultimo arrivato in casa Juve, nell'ultimo giorno di mercato, sta entrando nelle gerarchie di Pirlo con un ruolo da titolare come esterno offensivo di fascia sinistra. E ha bagnato questi primi mesi in bianconero con due gol, uno per competizione: in Champions League ha aperto le danze di testa contro la Dinamo Kiev, mentre in campionato ha sbloccato con un gran tiro dalla distanza la partita contro l'Atalanta.