2









Quale Juve avremo alla ripresa? In attesa del rientro dei nazionali, ieri i bianconeri - o meglio: chi è rimasto a Torino - è tornato ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida di sabato sera con il Cagliari. Due buone notizie: la prima riguarda Alex Sandro, la seconda invece De Ligt. Entrambi hanno svolto la seduta completamente in gruppo, senza accusare alcun tipo di problema. Per l'olandese si fa sempre più spazio una chance da titolare, date le assenze di Bonucci e Chiellini.



SENZA RAMSEY - Ieri Ramsey ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. In dubbio anche Chiesa: aveva saltato l'ultima gara con la Lazio per un problema muscolare e - secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - sta comunque proseguendo il lavoro di riabilitazione per poi essere valutato nelle prossime ore. Oggi rientrano Kulusevski, Morata, Ronaldo e Rabiot. Più tardi Arthur e Bentancur, poi Cuadrado impegnato in Ecuador-Colombia.