Rocco Commisso non cambia idea sul prezzo di Federico Chiesa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il patron viola valuta il calciatore non meno di 70 milioni di euro. Inter e Juve sono avvisate anche se Paratici sta pensando ad offrire al club toscano alcune contropartite per abbassare le pretese del patron viola. L'idea dei bianconeri è di mettere sul piatto Rugani, Mandragora, Romero oppure Perin che però, in caso di salvezza del Genoa, può restare in rossoblu per altre due stagioni.