Un evoluzione tattica, quella che sta mettendo in atto Massimiliano Allegri per Federico Chiesa. Non più esterno offensivo ma attaccante vero, seconda punta dietro il centravanti, in questo caso Dusan Vlahovic. Fino ad ora, sono arrivati già due gol in tre partite per l'ex Fiorentina, che, secondo la Gazzetta dello Sport, sta seguendo un percorso tattico che era toccato ad altri grandi del passato. Una evoluzione simile a quella che in passato ha visto protagonisti due signori del calcio come Thierry Henry e Robin Van Persie.