Federicocome... Cristiano. Come si può leggere nelle statistiche post, prima dell'esterno classe 1997 l'ultimo giocatore bianconero ad essere coinvolto in gol in cinque presenze esterne consecutive in Serie A era stato proprio il portoghese, nel dicembre 2020. L'azzurro ha preso parte a sei reti nelle ultime otto presenze in campionati (quattro centri - l'ultimo proprio ieri sera nello stadio toscano - e due assist).