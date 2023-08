Domenica sera contro l'laè andata a segno, con il gol di Federico, nei primi due minuti di gioco alla prima giornata di una stagione di Serie A per la prima volta dal 13 settembre 1981. In quell’occasione fu Robertoa segnare subito al Cesena. Sicuramente un ottimo inizio per l'esterno classe 1997, che spera che questa possa davvero essere per lui la stagione della rinascita.