2









La prima telefonata per Chiesa? Per un vecchio amico. Sì, una volta diventato bianconero, il pensiero e la telefonata immediata di Federico sono state per l'omonimo e guida nel periodo viola: Federico Bernardeschi. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, a lui Chiesa ha raccontato la felicità e la voglia di arrivare quanto prima a Torino. I due non si vedranno in Nazionale: Bernardeschi resta out a causa di un problema muscolare, e soltanto dal mese di novembre sarà a disposizione di Pirlo ed eventualmente di Mancini.



NUMERO DI MAGLIA - Ancora Sky informa: non c'è ancora un numero di maglia, per il giocatore. Non tanto perché queste cose "rimangono segrete, non l'ha ancora scelto. Evidentemente ha guardato la lista dei numeri liberi, non ce n'è uno che gli piaccia più degli altri".