La partita tra Juventus e Lazio di domani pomeriggio allo Stadium presenta una sfida nella sfida, con in palio la maglia azzurra. Federicoe Mattiasi contendono il posto di attaccante di sinistra nella nuova Nazionale di Spalletti. Lo riporta Gazzetta.Nei recenti impegni con la Nazionale contro Macedonia del Nord e Ucraina, è stato Zaccagni a giocare in quella posizione, mentre Chiesa è dovuto tornare a Torino a causa di un infortunio. Tuttavia, Chiesa è riuscito a recuperare in tempo per la partita di domani e sarà uno dei protagonisti in campo. Oltre a cercare di riaffermare la sua candidatura a titolare in Nazionale, Chiesa cercherà anche di segnare il suo primo gol con la maglia della Juventus contro la Lazio. Ha segnato contro la Lazio solo una volta, ma indossando la maglia della Fiorentina.