Immagina Cristiano, Giovannie Faliriuniti attorno al tavolo dello storico hotel Palazzo Parigi, uno dei centri nevralgici del mercato calcistico milanese. Come riportato da Gazzetta, i dirigenti della Juventus si sono incontrati ieri con il rinomato agente, con il fulcro delle discussioni concentrato su, il talentuoso gioiello sia della squadra che dell'agenzia di Ramadani. Il contratto del numero 7 della Juventus scadrà nel 2025 e il club bianconero vuole evitare il rischio di. Ramadani, che gode di una solida relazione con Giuntoli da diversi anni, ha ribadito di persona quanto aveva già assicurato in precedenza durante le conversazioni telefoniche:Pertanto, le parti hanno iniziato a esplorare concretamente l'idea di, mantenendo per l'azzurro lo stesso emolumento attuale (5 milioni più bonus). L'incontro di ieri può essere considerato come il primo passo dell'operazione Chiesa 2026; tuttavia, è evidente che ulteriori negoziati saranno necessari prima di giungere a un accordo definitivo. Nonostante un certo senso di cautela, dalle stanze bianconere emergono segnali di ottimismo.Oltre al contratto di, lasta affrontando altri rinnovi altrettanto significativi, come quello di, la cui scadenza è prevista per giugno. Dopo aver garantito il prolungamento difino al 2028, si attende l'ufficialità per il rinnovo di. Sono in corso colloqui con, con prospettive di estendere i loro contratti fino al 2028. Inoltre, si stanno conducendo trattative con il team di Dusan Vlahovic, con l'idea di offrire un'estensione di un anno al serbo, portando il suo contratto attuale dal 2026 al 2027.Nonostante l'errore commesso dal giovane e il momento difficile che sta attraversando, la Juventus dimostra di non voler abbandonare ciò che considera un investimento importante per il futuro.