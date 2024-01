Verso Juve-Sassuolo: le ultime su Chiesa e Rabiot

Federicoè rientrato: la conferma arriva dall'allenamento di oggi, che l'attaccante bianconero ha svolto interamente in gruppo. Chiesa, fermato da un problema al ginocchio negli ultimi giorni, sarà dunque a disposizione di Allegri, che valuterà se inserirlo già dal primo minuto per il Sassuolo.Anche Adriensi avvicina al recupero. Soltanto domani però sarà di nuovo in gruppo, dunque al massimo il francese va verso la panchina per la sfida di martedì. Al suo posto potrebbe giocare il giovane Nonge, considerata anche la squalifica di Weston McKennie . Staremo a vedere: sono ore frenetiche per la Juve, che deve recuperare il terreno perduto sull'Inter, ieri uscita con altri tre punti da Monza.