Federico Chiesa, sempre più leader in campo, così come fuori. Il giocatore è entrato in breve tempo nel cuore die tifosi juventini, per la sua capacità di essere determinante, così come per la sua propensione al sacrificio. Viceversa, la Juve gli è entrata nel cuore, come dimostra anche un video pubblicato sui social, che lo ritrae mentre incita il settore ospiti dopo la vittoria contro il Torino.