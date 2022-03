Procede bene il recupero di Federico Chiesa. L'esterno bianconero, infortunato al ginocchio e operato ormai mesi fa, ha lasciato le stampelle e cammina. Ma no, non è il caso di aspettarlo: come ricordato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quei primi passi dopo l’operazione al ginocchio sono uno step importante ma, come noto da tempo, la stagione è finita.