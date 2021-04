2









Un sospiro di sollievo e uno sguardo finalmente di speranza: Andrea Pirlo è pronto a giocarsi tutto - ma proprio tutto - nella sfida esterna con l'Udinese. Con una sostanziale differenza rispetto alla gara con la Fiorentina di settimana scorsa: avrà a disposizione Federico Chiesa, ormai recuperato dall'infortunio.



CHE STAGIONE - Per l'esterno ex viola è stata la stagione della consacrazione. In un anno ha già collezionato 41 presenze, condite da 13 gol e 11 assist: una 'doppia doppia' che lo porterà immediatamente a essere riscattato dai bianconeri. E che l'ha già consacrato miglior acquisto della scorsa stagione. Da Udine riparte anche la sua stagione, dopo uno stop inatteso ma comunque naturale (quanto ha corso, quanto ha giocato). Con l'arma in più, Pirlo è pronto a scendere sul terreno di battaglia: c'è una missione Champions da portare a termine.