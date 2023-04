Come racconta il Corriere dello Sport,c’è.quasi. L’infermeria si sta svuotando e alla Continassa tornano i sorrisi: tra poco sarà vera Juve, insomma, come finora non è mai stata . Partiamo dalla notizia più attesa: "Federico è a disposizione - conferma Allegri -. L'unico controllo che ha fatto è stato quando è andato in Austria. Ha questa infiammazione tendinea al ginocchio destro ma sta meglio; più va avanti e meglio sarà. Con l’Inter verrà in panchina". Con la prospettiva, se il dolore lo consentirà, di disputare una mezz’ora, così da rimettersi in moto per poi aumentare progressivamente il minutaggio. Chiesa è stato tranquillizzato dalla recente visita dal professor Fink a Innsbruck, lo stesso che l’aveva operato quindici mesi fa al ginocchio sinistro , e sta ritrovando serenità , altro aspetto fondamentale .