Nel 3-5-2 visto a Napolisoprattutto in fase difensiva. Una situazione tattica chedovrà aggiustare e cambiare. Da quando il classe 1997 ha avanzato la sua posizione in campo, è riuscito anche ad incidere maggiormente motivo per cui da qui in avanti è probabile che il tecnico decida di utilizzarlo nei tre davanti. In questo caso, la Juve potrebbe giocare con un 4-3-3 o un 4-3-2-1, con Chiesa e Di Maria a supporto. Nel caso rimanga la difesa a tre invece, il modulo potrebbe essere il 3-4-3. Lo scrive Tuttossport