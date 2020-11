Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora detto che Federico Chiesa salti la Nazionale: lo juventino, insieme ad Acerbi e Barella potrebbe raggiungere il ritiro azzurro nei prossimi giorni e non domani come previsto prima del suo infortunio alla coscia destra. L'iter riguarderebbe anche Acerbi e Barella, così come Castrovilli e Biraghi della Fiorentina: per questi ultimi non è ancora arrivato il via libera dalle autorità sanitarie che hanno mandato sulle varie situazioni delle rispettive squadre. Per Chiesa, probabilmente, potrebbe arrivare un passaggio a Coverciano per un check sulle condizioni: se sarà arruolabile, resterà in ritiro con l'Italia.