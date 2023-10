. Come racconta Tuttosport l'esterno classe 1997 dellasi presenterà alla Continassa già domani, un giorno prima della ripresa degli allenamenti, con l'obiettivo di iniziare subito il percorso di recupero dal fastidio muscolare alla coscia che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro della, un po' come era già successo durante la sosta di settembre. Oggi come allora, l'aspetto positivo è che l'azzurro si è fermato in tempo, appena ha avvertito le avvisaglie del problema, cosa che poi ha permesso di escludere qualsiasi tipo di lesione.- Adesso tocca allo staff medico della Juve rimetterlo in sesto in vista del big match di domenica sera contro il, anche se la decisione definitiva in merito alla possibilità di schierarlo in campo sarà presa solo a ridosso della partita, tenendo sì in considerazione la voglia del giocatore di mettersi a disposizione ma anche le conseguenze di un suo impiego "a mezzo servizio", che potrebbe finire per peggiorare ulteriormente le sue condizioni. Se davvero, come ha detto Luciano, nei giorni scorsi Fede era al 30%, una settimana potrebbe bastare per raggiungere almeno un buon 80%. Con lui, intanto, si scalda anche Dusan: la super coppia bianconera potrebbe presto ricomporsi.