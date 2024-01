Chiesa non ci sarà contro il Frosinone



C'è ottimismo per martedì!

Tra poco più di 24 ore laè chiamata a scendere in campo, in quelli che saranno i quarti di finale della Coppa Italia. A contendere l'accesso alle semifinali ci sarà il Frosinone di Di Francesco, che vuole provare a fare l'impresa e ad espugnare l'Allianz Stadium. Ci sono però delle notizie poco piacevoli per i tifosi juventini, che dovrannoGià, perchè la sua condizione fisica non sembra essere rientrata del tutto e Allegri preferisce non rischiarlo, optando per escluderlo dalla lista dei convocati, come dichiarato da lui nella conferenza stampa odierna: "Il ginocchio stava meglio, niente di preoccupante. Fuori abbiamo Chiesa, Rabiot, De Sciglio che sta facendo il percorso personale, Kean. Tutti gli altri sono a disposizione". Parole che non ammettono repliche e che confermano l'assenza del numero 7 nella sfida di domani., che di disputerà martedì prossimo, sempre allo Stadium: "Se tutto procede come oggi martedì lo avremo". Queste le parole pronunciate da Allegri in chiusura di discorso, con i tifosi juvetini che sperano di rivederlo in campo al più presto.