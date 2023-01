Le famose prove per il futuro. E, quel futuro, vuole prenderselo scatto dopo scatto. Staseravedrà la suagiocarsi contro il Monza l’accesso ai quarti di finale allo Stadium. Una "competizione da non sottovalutare, perché con l’Europa League la Coppa Italia resta l’obiettivo meno proibitivo della stagione in fatto di possibili trofei, dopo essere scivolati di nuovo a meno dieci dal Napoli capolista in campionato", racconta Gazzetta.Ecco allora che tanto turnover potrebbe togliere certezze alla squadra di Max, squalificato questa sera e dunque sostituito da Landucci. Come abbiamo raccontato nelle probabili formazioni , l'idea è quella di regalare minutaggio ai tanti ragazzi che hanno contribuito alla causa finora. L'ultimo dubbio è legato all'attacco, alla presenza o meno di Chiesa dal 1' (se non ci sarà, spazio a McKennie), di fianco a Moise Kean. Cambio di ruolo, dunque, per l’ex Fiorentina, che a Napoli era stato schierato a tutta fascia . Stavolta potrebbe agire da seconda punta, facendo le veci di Di Maria, che si accomoderà in panchina.