Quell'allungo su una verticalizzazione troppo lunga, quello stop alla rincorsa con conseguente richiesta di essere sostituito. Ieri in Atalanta-Juve Federico Chiesa è uscito dal campo per un fastidio muscolare, non sembrerebbe nulla di grave ma per poter avere un'idea chiara dell'infortunio dovremo aspettare l'esito del J Medical.

Queste sono le immagini di Chiesa che è appena entrato nel centro medico della Juve: