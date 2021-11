L'esterno della Juventus si è fermato al 45' della gara contro l'Atalanta, in scena ieri allo Stadium, per via di un problema muscolare al flessore della gamba sinistra. Si è fermato subito e il problema è sembrato contenuto, ma solo nuovi esami, che sta affrontando in questo momento chiariranno meglio l'entità del problema. Intanto, l'azzurro si sta sottoponendo alle valutazioni e alle cure dello staff. ( QUI le prime diagnosi di ieri sera Attesa, invece, per Weston. La distorsione al ginocchio che l'ha costretto ad uscire dal campo ieri sera andrà valutata con grande attenzione e potrebbe richiedere più tempo per le analisi, molto dipenderà dal gonfiore e dai possibili versamenti.