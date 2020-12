Questo il commento di Federico Chiesa dopo l'ottima vittoria della sua Juventus contro la Dinamo Kiev in Champions League: "Ancora non ho sentito papà Enrico, ma sono davvero felice di questo primato della prima coppia padre-figlio a segnare in Champions League. I meccanismi che vuole il mister li provo ogni giorno in allenamento, lui vuole che quando c'è il cross da sinistra andiamo a tagliare e chiudere l'azione: è il calcio moderno, portare più uomini nella metà campo avversaria per imporre il gioco. E del resto Pirlo ce lo dice: per fare gol c'è da buttarsi dentro che il pallone arriva. E poi di puntare di più l'uomo. Ci sono cose in cui devo migliorare molto, ma intanto faccio quello che so fare come dare profondità e creare superiorità. Cosa ruberei a mio papà? Il tiro con entrambi i piedi, aveva una coordinazione da fenomeno!".