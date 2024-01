Juve, gli infortuni di Chiesa

All'antivigilia del match contro l', sono sempre più ridotte le possibilità per ladi avere a disposizione Federico. Che ormai è una presenza sempre più "intermittente" per la sua squadra, per via degli acciacchi fisici che sembrano non dargli tregua ( QUI LA SPIEGAZIONE DEL SUO PROBLEMA ).Il suo primo stop del periodo recente risale al 23 dicembre scorso, giorno della gara contro il Frosinone; l'esterno classe 1997 è poi tornato il 30 dicembre contro la Roma e si è nuovamente fermato per la gara del 7 gennaio contro la Salernitana. A seguire è rientrato il 16 gennaio contro il Sassuolo, segnando anche il terzo gol per la Juventus, ma si è fermato di nuovo pochi giorni dopo saltando la trasferta a Lecce. Nel mentre aveva dovuto dare forfait anche per il match di Coppa Italia con il Frosinone.