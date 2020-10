Alla fine di un tira e molla durato anni, Federico Chiesa passa dalla Fiorentina alla Juventus per un totale di 50 milioni di euro più bonus fino a 10 (formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni). Ecco dunque il colpo di coda di Fabio Paratici per il mercato juventino. In questo momento l'esterno offensivo classe '97 si trova nella sede del club viola per firmare il rinnovo di contratto che serve formalmente per poter poi impostare il prestito alla Juve.

TUTTO IN TOSCANA - Per velocizzare i tempi, e agevolare poi il raggiungimento della Nazionale, Chiesa effettuerà le visite mediche sempre a Firenze, con una delegazione medica inviata ad hoc dalla Juve. Sarà l'ultimo passo per poter procedere alle firme in bianconero e formalizzare l'operazione entro le ore 20, fine del mercato.