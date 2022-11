ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellaHo avuto tanti problemi nella mia carriera ma sempre di campo. Questo non mi aspettavo succedesse e sono venuto fuori con la mia forza e le persone che mi sono state accanto. Provavo e il ginocchio si gonfiava, andavo in palestra e si gonfiava, ho dovuto rimandare ma in quel mese e mezzo la voglia di ricominciare è aumentata"."Sono cose che rimangono dentro lo spogliatoio, sono cose bellissime che fanno parte del gruppo ma rimangono dentro. Stasera sono felicissimo perché abbiamo vinto 3-0. La Juve non era la Juve, ora siamo usciti fuori, abbiamo finito con un bellissimo 3-0 e ce lo siamo meritati".TORNARE IN FORMA - "Sono a buon punto, ovvio che ci siamo fermati un'altra volta. Stavo bene, sono entrato più sciolto delle ultime volte ma ora ci siamo rifermati...Penso alla nazionale e poi sfrutterò la pausa per tornare quello di prima, anzi più forte. Ho mancato la preparazione e sarà importante per ritornare in forma.""Adesso dobbiamo pensare partita dopo partita come abbiamo fatto nell'ultimo mese. In campionato siamo ritornati lì, ovvio che c'è il Napoli che sta facendo un campionato a parte ma credo che abbiamo fatto un grande passo in avanti. Dimostrato di avere grande organizzazione, la Lazio era in un ottimo periodo di forma. Da gennaio vedremo quello che possiamo fare."Sono a disposizione, devo ritrovare la migliore condizione. Nelle prime due partite mi ha messo punta, oggi da quinto. Devo ritrovare il ritmo gara, la brillantezza, oggi ho altro a cui pensare."