Tra i rinnovi che la Juve vuole prolungare c'è anche quello di Federico Chiesa, in scadenza nel 2025. La base di partenza sono quei 6 milioni che attualmente guadagna, una cifra che la Juve però difficilmente riuscirà ad abbattere, anche considerando un rinnovato appeal di Chiesa a livello internazionale e la richiesta da parte di Ramadani piuttosto di aumentarlo quello stipendio, riferisce calciomercato.com. In ogni caso, il club bianconero ha la necessità di allungare il contratto di Chiesa di almeno un anno, per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza. Si tratta anche se al momento le parti non sono ancora vicine.