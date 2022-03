di CC, inviato

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Mediaset in occasione della nascita della Fondazione Ecoridania Insuperabili.



CONDIZIONI FISICHE - "Sto molto meglio, soprattutto nell'ultima settimana, dopo aver tribolato per un po' di problemi. Sono quasi pronto, nei prossimi giorni dovrei aggregarmi alla squadra. Sabato ci aspetta una partita importante a Genova, poi c'è la Champions. Mi aspetta un bel marzo, ho lavorato tanto, sereno, e non vedo l'ora di dare il mio contributo".



SCUDETTO - "Sono realista ed equilibrato per eccellenza. Per i tifosi è giusto sognare, è giusto che facciano valutazioni diverse dalle nostre, ma noi dobbiamo essere realisti. Abbiamo trovato una stabilità, poi l'arrivo di Vlahovic e Zakaria ha dato entusiasmo. Adesso penso sia prematuro fare sogni di scudetto quando dobbiamo ancora consolidare il quarto posto e siamo al valico con l'Atalanta, poi si vedrà. Abbiamo due partite molto difficili e pericolose, la Samp ha bisogno di punti e vuole salvarsi, quella con il Villarreal è una sfida difficile, lo abbiamo visto all'andata. Chi è un po' esperto in campo europeo sa quanto siano difficili queste partite, hanno un allenatore molto bravo, i risultati parlano per lui. Vinciamo queste tre, con la Salernitana, poi ne parleremo".



CHAMPIONS - "Avversarie tremende? Come tutti gli anni. Non ci spaventa, ma ci dà entusiasmo per provare ad arrivare nelle prime otto, nelle prime quattro, magari addirittura nelle prime due. Con le nuove regole alla fine è uno scontro diretto che ci giochiamo in casa, dobbiamo per forza vincere perchè con un pareggio si va ai rigori. Un passo alla volta, prima la Samp poi facciamo i conti con la Champions".



NAZIONALE - "Va vissuta con serenità, con gioia, per andarci a prendere un obiettivo che sembra sfumato e fare un grande Mondiale. Con queste emozioni secondo me riusciremo a prenderci queste vittorie nelle due partite che ci mancano per avere il pass per il Qatar. Gli altri sentimenti e l'umoralità lasciamola agli altri".



RONALDO - "Un Mondiale senza di lui o senza l'Italia? Fa parte della vita, se siamo a questo punto è perchè abbiamo fatto degli errori nelle qualificazioni, dispiace ma ci sarà solo una delle due forse, non si può neanche essere sicuri di quello. Cercheremo di vincere in tutti i modi, ma anche loro".



VLAHOVIC - "Un ragazzo di 21 anni con grandi qualità, si è calato nell'ambiente Juve portando entusiasmo come preventivabile, ma anche tanta fame e tanta voglia di migliorarsi, tanta attenzione nel voler fin da subito scoprire il mondo Juve, questo non era scontato per un ragazzo che sicuramente sarà stato molto sballottato nelle ultime settimane. Da parte mia c'è stata grande disponibilità, ma c'è anche tanta stima per come si è approcciato a noi per provare a migliorarsi giorno dopo giorno, con umiltà, è importante che sia sempre una delle sue doti".