"Giorgio sta bene, sta meglio in questi giorni rispetto a fine partita col Torino. Ha dato disponibilità per domani, lo vedremo in campo dall'inizio". Cos, Andrea Pirlo ha parlato di capitan Chiellini in vista della partita di domani con il Genoa. Confermato il numero tre, dunque, la difesa è praticamente 'schierata': da capire solo la posizione di Cuadrado, se sarà lui il terzino o se a destra giocherà Danilo. In alternativa, il brasiliano può giocare a sinistra con Alex Sandro in panchina. Al fianco di Chiello, spazio a De Ligt: Demiral non è ancora pronto.