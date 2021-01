Altro giro, altra gara da titolare per Giorgio Chiellini. Partiamo da qui, dalla quarta presenza consecutiva per il capitano bianconero e in soli undici giorni. Insomma, sta bene. Tiene duro. A parte "i dolorini" di cui ha parlato dopo la Supercoppa, e quel fastidio alla schiena percepito nel riscaldamento di Juve-Napoli, il numero tre juventino è pronto a rialzare la testa e a guidare la squadra per la ripresa in campionato contro il Bologna (calcio d'inizio alle 12.30). Al suo fianco, ancora una volta Leonardo Bonucci, con Cuadrado e Danilo confermati sugli esterni.



GLI ASSENTI - Ecco, a mancare sarà invece Federico Chiesa: il problema alla caviglia è tornato e Pirlo pensa di concedergli un turno di riposo. Al suo pesto, Bernardeschi è favorito per una maglia da titolare, insieme ad Arthur, Bentancur e ancora una volta McKennie (e non Ramsey). Morata e Ronaldo in attacco: Kulusevski, dopo il Napoli, torna in panchina.