Giorgio Chiellini con buone probabilità lascerà la Juventus al termine della stagione. Come riporta Calciomercato.com il difensore azzurro ha due offerte dalla MLS. Il Los Angeles FC che però non ha posto in rosa per un “designated player” e non potrebbe quindi riconoscere a Giorgio un salario superiore a 1,65 milioni di dollari. Oppure i Vancouver Whitecaps dovrebbero prima acquisire i ‘Discovery rights’, ovvero il diritto di mettere sotto contratto giocatori che non militano attualmente in MLS. La volontà del capitano bianconero sarebbe quella di giocare due stagioni oltre oceano prima di tornare alla Juventus nelle vesti di dirigente.