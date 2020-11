Emergenza difesa finita. La Juve, pian piano, sta recuperando tutti i centrali che ha perso per la strada. Leonardo Bonucci, fermato in Nazionale, ieri è tornato in panchina e si allenerà regolarmente con il gruppo. Chiellini invece proprio oggi tornerà a svolgere la seduta con i compagni: il capitano, il cui stop ha richiesto oltre venti giorni, è importante per dare leadership e attenzione alla retroguardia; nelle prossime ore vedrà se giocare con la Dynamo Kiev oppure se ripartire dalla sfida interna con il Torino. Per il Toro può rientrare anche Demiral, una settimana fa fermato da un fastidio muscolare.