Le parole di Chiellini a Dazn: "Gli ho detto quello che vi sto dicendo oggi, che c'è da lavorare. Rispetto alla squadra che aveva lasciato Max, che era di campioni e uomini già fatti e pronti. Quello che ho detto, sono state fatte polemiche e interpretazioni di labiale, ho visto tanta fantasia in ciò che è stato riportato. Bisogna diventare più squadra, migliorare. Oggi c'è stata una grande crescita in questo, nell'applicazione e nella solidità. Poi usciamo arrabbiati e non soddisfatti per il risultato, almeno un pari l'avremmo meritato al netto di tutto. Queste situazioni le abbiamo viste negli anni passati, non bisogna darci obiettivi ma pensare al quotidiano e piano piano risaliremo."