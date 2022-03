Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è pronto a tornare in campo e potrebbe farlo già domani per la sfida di Champions League valido per gli ottavi di finale dove la sua Juventus affronterà il Villarreal per raggiungere i quarti. Giorgio ha messo nel mirino la sfida di domani pubblicando sul suo profilo Instagram una foto della rifinitura di oggi e suonando la carica ai compagni. Questo il post: