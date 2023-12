Le parole di Giorgioa The Athletic:MCKENNIE E WEAH - Sono entrambi ragazzi adorabili. Ho incontrato Tim e conosco molto bene Weston. Tim ha avuto alcuni infortuni che non gli hanno permesso di essere costante, ma Weston è stato forte. Sono così felice che si sia guadagnato una posizione e dei minuti nella squadra perché è un bravo ragazzo. Penso che la nuova generazione di americani sia pronta per giocare in Europa. Non so se saranno pronti a competere entro il 2026 (ai Mondiali), e il problema entro il 2030 è che avranno una nuova generazione con la vecchia generazione non allo stesso livello. Non è facile capire il gruppo, quindi. Ma hanno una buona squadra giovane che è capace di disputare un buon Mondiale in casa.