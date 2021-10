Le parole di Giorgioa Dazn, nella rubrica Linea Diletta: ", eravamo arrivati ad un punto del rapporto dove Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse giustamente per lui, perché quando trova una squadra così è decisivo. Lo sta dimostrando in questi mesi e non mi sorprende, perché lo ha dimostrato in tutti gli anni della sua carriera e anche nei 3 anni insieme a noi. Alla Juventus. Se fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto e lo avremmo sfruttato volentieri però poteva starci che decidesse di partire con una squadra che pensa più al presente del futuro., qualcosa abbiamo pagato. Non è stato difficile da metabolizzare, ma un piccolo shock te lo crea e lo abbiamo pagato,. Fosse andato via il 1 agosto avremmo avuto tempo di prepararci e non avremmo pensato al suo addio"