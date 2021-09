L'intervento di Giorgioin conferenza stampa, riguardo l'assenza di Paulo: "Che Paulo sia fondamentale per noi è inutile negarlo, l'abbiamo sempre detto tutti. Siamo una squadra che ha tutto per sopperire l'assenza di Paulo. Abbiamo una rosa valida, si farà trovare pronto e sopperirà alla sua assenza. Il mister non si piange mai addosso, cerca sempre nuove soluzioni alle situazioni. Così abbiamo fatto finora e così faremo".