Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione della nascita della Fondazione Ecoridania Insuperabili, frutto dell'unione tra il gruppo Ecoridania, società leader in Italia e in Europa nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, e la Onlus Insuperabili. Ecco le parole del capitano della Juve.



INSUPERABILI - "Pochi mesi e siamo di nuovo qui, vi racconteremo come sta andando avanti la Fondazione, di cui sono molto orgoglioso. Per noi questa è molto più di una semplice partnership, è l'inizio di qualcosa di importante. Dopo il Covid abbiamo faticato tutti, Insuperabili in primis, per riuscire ad andare avanti e dare la possibilità a tanti ragazzi di interagire, di fare sport. I progetti sono tanti, ora grazie ad Andrea (Giustini, presidente di Ecoridania, ndr.) possiamo dormire sonni più tranquilli e portare avanti sogni, idee, che stanno diventando sempre più progetti reali. Il sogno è quello di creare un centro sportivo nostro, che diventi un punto di riferimento in Italia e in Europa. Oggi è un giorno importante, che ricorderemo sempre".



CONDIZIONI - "Sto meglio, me la sono presa con comodo (ride, ndr.). Ho lavorato un po' da solo e nei prossimi giorni dovrei aggregarmi alla squadra, l'ultima settimana è stata buona al contrario di alcune precedenti, Sono fiducioso per il recupero, poi vedrò se riuscirò a forzare i ritmi. Sì, anche per la Nazionale".



PERCORSO - "Per analizzare il nostro bisogna partire da novembre, dopo i primi mesi di adattamento e conoscenza. Le Nazionali sudamericane poi ci hanno colpito tanto, ci hanno tolto continuità e giocatori importanti. Se escludiamo le sconfitte con l'Atalanta e in Supercoppa abbiamo dato continuità e solidità, che è quello che conta. Poi l'arrivo di Vlahovic e Zakaria ha dato entusiasmo a tutti, la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così, già da sabato. Ci aspetta una partita importante, sappiamo che la Sampdoria ha bisogno di punti. Poi la Champions, per noi è un obiettivo passare il turno".



SCUDETTO - "Giusto che i tifosi sognino ma dobbiamo essere realisti e pensare partita per partita. Ora dobbiamo essere realisti, pensare alla Sampdoria e ricordare che fino a pochi giorni fa non eravamo neanche quarti. Mancano ancora tante partite e può succedere di tutto ma la penso come il mister, serve equilibrio, Non possiamo pensare di pareggiare con l'Atalanta e dire che tutto è finito, per poi parlare di scudetto. Se le altre sbaglieranno, ci penseremo. Io non ho neanche visto i calendari...".



DYBALA - "Paulo si è allenato, sta bene, sta lavorando sodo per esserci la prossima settimana. Quando si è in scadenza ci si deve comunque concentrare sul campo, il resto va lasciato in secondo piano. Io e Messi abbiamo giocato l'Europeo e la Coppa America senza avere un contratto, bisogna abituarsi a situazioni che magari qualche anno fa non si vedevano...".