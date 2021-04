Giorgio Chiellini oggi ha dichiarato che lui e Gigi Buffon non saranno mai un problema per la Juventus, e rifiuta ogni discorso sul suo futuro per concentrarsi sul presente. Dunque, continua il mistero attorno a cosa sarà della carriera del capitano bianconero dopo quest'estate. Nel frattempo, la Juve deve correre ai riparti e trovare il modo migliore per occupare il posto che lascerebbe eventualmente Chiellini nel reparto difensivo. Come ricorda Tuttosport un nome c'è già: Daniele Rugani, tuttora di proprietà juventina, attualmente in prestito al Cagliari che sta lottando disperatamente per non retrocedere.