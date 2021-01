"La prima contro la seconda della scorsa stagione, l’attacco più prolifico di questo campionato contro la difesa che insieme a Verona (con una partita in più) e Napoli ha subìto meno reti. I due migliori marcatori del campionato, Ronaldo e Lukaku. Quella tra Inter e Juventus è una sfida tra eccellenze da qualunque lato la si guardi".



Così la Gazzetta dello Sport presenta la sfida tra Juventus e Inter, in scena domenica sera. Ma non è finita qui. Come riporta la rosea, "Pirlo prepara le contromosse: per un De Ligt quasi certamente out causa Covid-19, c’è un Chiellini recuperato e che stasera, in Coppa Italia, giocherà il quinto match da titolare in stagione. Una bella notizia per Pirlo, che aggiunge ulteriore esperienza a un reparto già top con Danilo e Bonucci intoccabili e che comanda la classifica dei gol subiti: 16, come Napoli ed Hellas (con una gara in più). Difficile, se non da escludere, he Giorgione possa essere titolare domenica, così come Buffon, che rimane il più presente dei giocatori in rosa nel derby d’Italia con 26 partite giocate".