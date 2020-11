Mentre la Juventus si appresta a scendere in campo fra meno di due ore contro lo Spezia al Manuzzi di Cesena, sale l'interesse sul rientro dagli infortuni dei due difensori rimasti a Torino. Questi gli aggiornamenti di Sky Sport: Giorgio Chiellini, alle prese con fastidi muscolari, è rimasto ad allenarsi per poter tornare disponibile per la trasferta Champions di mercoledì contro il Ferencvaros. Matthijs De Ligt, operato a inizio agosto alla spalla destra, aspetta l'ok dei medici: non dovrebbe arrivare prima del 10 novembre, quindi per rivederlo in campo si aspetterà la sosta delle nazionali.