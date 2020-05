Nuovo stralcio della biografia di Giorgio Chiellini Io Giorgio, stavolta parla del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri: "È sempre alla ricerca della perfezione - si legge su IlNapolista -, per esempio il cento per cento di possesso palla nella metà campo avversaria… Utopia, certo. Forse però è proprio questo suo modo di ragionare ad averlo portato fin qui, partendo come ha fatto dal basso. Ha anche un carattere particolare, molto chiuso, anche se la Juventus è riuscita a smussargli qualche angolo. Una cosa sulla quale però non c’è stato verso di intervenire è il suo attaccamento smodato alle sigarette: si va a parlare con lui nel suo ufficio solo prima della doccia, ancora con la divisa da gioco addosso, perché se lo facessimo dopo puzzeremmo di fumo in maniera incredibile".