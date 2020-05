Il primo ad arrivare non poteva non essere il capitano. Giorgio Chiellini è l'unico calciatore della Juventus a raggiungere la Continassa questa mattina. Non per una mania del lavoro, ma per svolgere esercizi specifici, finalizzati al recupero fisico e soprattutto alla preparazione in vista della super ripresa del campionato. Dopo essere stato fermo così a lungo, non solo a causa della quarantena, il difensore bianconero dovrà lavorare in maniera specifica per evitare brutte sorprese al momento del ritorno in campo. Per questo, primo ad arrivare... ultimo ad andar via!