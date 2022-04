Secondo quanto riportato da Gazzetta, le assenze in mezzo al campo della Juventus orientano anche la scelta del modulo, con soli due centrocampisti di ruolo a disposizione a meno di soluzioni d'emergenza: si va verso il 4-2-3-1. Di conseguenza, l'abbondanza in difesa dà la possibilità di scegliere e di far rifiatare Chiellini.