Tra i convocati per il derby, magari in campo contro il Milan. Giorgio Chiellini corre verso il recupero: il capitano bianconero, 36 anni da compiere quest'estate, prova a tornare per un finale di stagione tutto da scrivere. Il centrale scalpita ancora, per lui un'attesa che inizia a diventare molto complicata, ma dallo staff juventino il monito è stato chiaro: serve prudenza. Chiellini, quando tornerà, lo farà per restare ad alti livelli: ecco perché per il momento gli stanno 'risparmiando' le prime fatiche, va preservato per il gran finale. Le ultime gare di campionato, e soprattutto la Champions League. Tempo al tempo...