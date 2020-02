La Juventus si prepara a riabbracciare sul campo Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è tornato in gruppo in settimana, dopo il recupero dalla rottura del crociato che gli ha fatto saltare tutte le partite della stagione (tranne l'esordio con il Parma, con gol). Così, l'attesa cresce con il passare dei giorni e quello decisivo potrebbe essere il primo turno degli ottavi di Champions contro il Lione. "Clinicamente guarito" ecco come ha delineato la condizione di Chiellini Maurizio Sarri, pertanto non è da escludere che possa anche anticipare i tempi del ritorno in campo.